Yasir Subaşı Konyaspor'da - Son Dakika
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Yasir Subaşı Konyaspor'da

12.06.2022 22:17
Yasir Subaşı Konyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 26 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 26 yaşındaki sol bek Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sakaryaspor alt yapısında yetişen Yasir, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sol bek, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

(İHA)

Yasir Subaşı Konyaspor'da
Yasir Subaşı Konyaspor'da

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Kaynak: İHA

Konyaspor, Subaşı, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasir Subaşı Konyaspor'da - Son Dakika

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