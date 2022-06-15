Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı - Son Dakika
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Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı

15.06.2022 21:42
Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küçük Ayaklar Büyük Yürekler" futbol şöleninde eski milli futbolcu Ümit Karan ve Evren Turhan ile Trabzonspor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top koşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küçük Ayaklar Büyük Yürekler" futbol şöleninde eski milli futbolcu Ümit Karan ve Evren Turhan ile Trabzon spor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top koşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 10-12 yaş arası 2 bin çocuğun katıldığı "Küçük Ayaklar Büyük Yürekler" futbol şöleni başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Dünyası'nda başlayan ve 4 gün sürecek olan etkinlikte Şöhretler ve Şanlıurfaspor takımları maç yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik şölen havasında geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Ümit Karan, Evren Turhan ile İbrahim Yattara'nın yer aldığı şöhretler takımı ile 10-12 yaş arası çocukların oluşturduğu Şanlıurfaspor takımı arasında oynanan karşılaşmayı eski hakem Serdar Tatlı yönetti.

Beyazgül: "Şanlıurfa, spor şehri olacaktır"

Düzenlenen futbol şöleninde 2 bin gencin katıldığını aktaran Başkan Beyazgül, " Türkiye'deki şöhretlerimiz ile miniklerimiz arasında bir maç yapıldı. Minik çocuklar maçı kazanmış oldu. Güzel bir spor, güzel bir maç oldu. Ümit Karan, Evren Turhan ve Yattara'ya bu etkinliğe katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da futbol ümit veriyor. Allah'ın izniyle bu gençlerimiz ileride milli takımlarda oynayacaktır. Şanlıurfa gençlik şehri ve 20 yaş ortalaması var. Spora önem verdiğimiz zaman her branşta başarı gelecektir. Şu anda 71 branşta sporcularımız madalyalar aldı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde ettiler. Gençlerimizi ne kadar salonlara ve sahalara çekersek o kadar başarı gelecektir. Şanlıurfa, bir spor ve futbol şehri olacaktır. Şanlıurfa, tarih, turizm ve kültür şehri olduğu kadar gelecekte bir spor ve futbol şehri olacaktır" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Şube Başkanı Adnan Yükselir ise spora verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı
Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı
Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı
Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı

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Kaynak: İHA

Ümit Karan, Şanlıurfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yattara, Şanlıurfalı çocuklarla top oynadı - Son Dakika

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