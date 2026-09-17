Yayın ihalesi için Riva'da buluşan TFF ve kulüp başkanları yol haritasını belirledi - Son Dakika
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Yayın ihalesi için Riva'da buluşan TFF ve kulüp başkanları yol haritasını belirledi

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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, Trendyol Süper Lig ile 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin ihale için Riva'da toplandı. Toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlendi ve 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlar için Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale kapsamında Riva'da bir araya geldi.

TFF'nin açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ile Erkan Kıraç da yer aldı.

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artırarak kulüplere daha fazla gelir sağlayacak satış, pazarlama stratejileri ve işbirliklerinin ele alındığı toplantıda yeni ihale dönemiyle ilgili yol haritası oluşturularak futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi.

Öte yandan toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlenip ihale kapsamında yayın ihalesi kurulu olarak 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuTrendyol Süper LigEkonomiSporSon Dakika

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