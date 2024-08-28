Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar - Son Dakika
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Spor

Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar

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3-2'nin rövanşında Young Boys'a sahasında 1-0 yenilen Galatasaray'da Muslera yediği gol sonrası çıldırdı. Uruguaylı eldiven, gol sonrası sevinen Young Boys'lu futbolcuya çelme takması nedeniyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

28.08.2024 07:29  Güncelleme: 07:51
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Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenildi. İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti.

MUSLERA KIRMIZI GÖRDÜ

Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.

KEREM ÇIKTI GÜNAY GİRDİ

88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.

Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera\'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar

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Son Dakika Spor Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Mengil: gel gel Türkiye ligi var gel laylaylomla maç almaya benzemez şamp ligi 21 4 Yanıtla
  • Osman Koca: iyiki izlememişim maçı 20 5 Yanıtla
  • said örücü: bakıyorum da bizlerin uzaktan baktığı yıllardır gidemediği yerde her maç kırmızı görüyorsunuz. 14 5 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Okan hocanın maç taktiği : "Taktik maktik yok..Bam bam bam" 13 5 Yanıtla
  • Emin Erol: muslera bitik Galatasaray yeni Bi kaleci bulsun pil bitti artık 1 0 Yanıtla
  • BMA - Anthony MONTANA: Galatasaryın Efendi diyebileceğimiz futbolcusu Muslera’nın gerçek yüzü… 16 yaşındaki Çocukları yendik diye sevinmeye benzemez ?????? 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Cincon maçlara 12 kişi çıkmaya alışmış. Avrupada maçlar 11 e 11 oynanıyor. Baktılar hakem tarafsız sinirlendiler tabi. Fenere gülüyorlardı aynısı başlarına geldi! Tek gerçek avrupadan bayağı uzağız! 0 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Hazımsızlık musleraya bi beypazarı 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar - Son Dakika
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