Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson\'a milli maçta büyük şok

Fransa'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından kaleci Ederson Moraes, yediği goller nedeniyle ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

MAÇI FRANSA KAZANDI

ABD'de oynanan mücadelede Fransa, Mbappe ve Ekitike'nin golleriyle galibiyete ulaşırken, Brezilya'nın tek golünü Bremer kaydetti.

EDERSON HEDEFTE

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ederson, özellikle yediği iki aşırtma gol sonrası hem basında hem de sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.

İşte o goller;

"BEDELİNİ ÖDEDİ" YORUMLARI

Brezilya basınında yer alan yorumlarda deneyimli kalecinin hatalarının sonucu belirlediği vurgulanırken, "Hatasının bedelini ödedi" ve "Komik duruma düştü" ifadeleri öne çıktı. Maç sonrası Ederson'un performansı ülkede geniş yankı uyandırırken, kaleci tercihi tartışmaları yeniden alevlendi.