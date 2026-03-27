Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson\'a milli maçta büyük şok

27.03.2026 10:16
Fransa'nın Brezilya'yı 2-1 yendiği hazırlık maçının ardından, kaleci Ederson Moraes, yediği goller sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. Maçta Fransa, Mbappe ve Ekitike'nin golleriyle galip geldi, Brezilya'nın tek golünü ise Bremer attı. Ederson, yediği iki aşırtma gol sonrası hem basında hem de sosyal medyada sert eleştirilere tutuldu.

MAÇI FRANSA KAZANDI

ABD'de oynanan mücadelede Fransa, Mbappe ve Ekitike'nin golleriyle galibiyete ulaşırken, Brezilya'nın tek golünü Bremer kaydetti.

EDERSON HEDEFTE

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ederson, özellikle yediği iki aşırtma gol sonrası hem basında hem de sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.

İşte o goller;

"BEDELİNİ ÖDEDİ" YORUMLARI

Brezilya basınında yer alan yorumlarda deneyimli kalecinin hatalarının sonucu belirlediği vurgulanırken, "Hatasının bedelini ödedi" ve "Komik duruma düştü" ifadeleri öne çıktı. Maç sonrası Ederson'un performansı ülkede geniş yankı uyandırırken, kaleci tercihi tartışmaları yeniden alevlendi.

Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
