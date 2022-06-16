Yedisu'da yamaç paraşütü etkinliği - Son Dakika
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Yedisu'da yamaç paraşütü etkinliği

16.06.2022 14:07
Yedisu'da yamaç paraşütü etkinliği

Yedisu ilçesinde yamaç paraşütü sporunun yaygınlaştırılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Yedisu ilçesinde yamaç paraşütü sporunun yaygınlaştırılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yedisu'nun yamaç paraşütünde turistik cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Mehmet Kaya, doğal güzellikleri ile potansiyeli yüksek olan ilçede her geçen gün turist sayısının artmakta olduğunu belirtti.

Kaya, yamaç paraşütü sporunun daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına destek ve katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Yamaç paraşütü sporcusu Metin Kavuncu da ilçede ilk kez yamaç paraşütü yaptığını, ilçenin doğası ve ikliminin çok güzel olduğunu dile getirdi.???????

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yedisu'da yamaç paraşütü etkinliği - Son Dakika

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