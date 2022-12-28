Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yelken şubesi için Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan anlaşmanın töreninde açıklamalarda bulundu.

"DETAYLARI VERMEK İSTEMİYORUM"

Yaklaşan ara transfer dönemine ilişkin konuşan Özbek, "Çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksiklerimiz var. Teknik kadro ve hocamızın vereceği raporlarla yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, hem güncel, hem de ileriye dönük finansmanını yaparak ihtiyaç duyulan noktalara transfer yapacağız. Detayları vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. Sadece performans değil, kulübün finansmanını da düşünerek bu eksiklerimizi gidereceğiz." dedi.

"İSİM BELİRTMEMİZ ŞU ANDA DOĞRU DEĞİL"

"Ayrılacak olan oyuncu olabilir mi?" sorusuna ise Özbek, "Transfer iki yönlü bir iş. Gelenler olur, gidenler olur. Şu gelecek, bu gidecek demek doğru olmaz. Bu bir devridaim. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Bu yüzyıllardır böyle. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Eksiğimizin de fazlalığımızın da farkındayız. Sevgili Erden bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Bunun peşindeyiz. Transfer sezonu zaten bir kaç gün sonra açılacak. Hareketlerimiz net gözükecek. İsim belirtmemiz şu anda doğru değil" cevabını verdi.