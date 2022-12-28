Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz

28.12.2022 13:57

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair yaptığı açıklamada, "Detayları vermek istemiyorum. Ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. Sadece performans değil, kulübün finansmanını da düşünerek bu eksiklerimizi gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yelken şubesi için Süperpar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan anlaşmanın töreninde açıklamalarda bulundu.

"DETAYLARI VERMEK İSTEMİYORUM"

Yaklaşan ara transfer dönemine ilişkin konuşan Özbek, "Çok dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bazı eksiklerimiz var. Teknik kadro ve hocamızın vereceği raporlarla yönetim kurulunun bu işin finansmanı açısından, hem güncel, hem de ileriye dönük finansmanını yaparak ihtiyaç duyulan noktalara transfer yapacağız. Detayları vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. Sadece performans değil, kulübün finansmanını da düşünerek bu eksiklerimizi gidereceğiz." dedi.

"İSİM BELİRTMEMİZ ŞU ANDA DOĞRU DEĞİL"

"Ayrılacak olan oyuncu olabilir mi?" sorusuna ise Özbek, "Transfer iki yönlü bir iş. Gelenler olur, gidenler olur. Şu gelecek, bu gidecek demek doğru olmaz. Bu bir devridaim. Eksiği olanlar gider, ihtiyaç olanlar gelir. Bu yüzyıllardır böyle. Galatasaraylıların bu konuda endişe etmemesi lazım. Eksiğimizin de fazlalığımızın da farkındayız. Sevgili Erden bir dakika bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Bunun peşindeyiz. Transfer sezonu zaten bir kaç gün sonra açılacak. Hareketlerimiz net gözükecek. İsim belirtmemiz şu anda doğru değil" cevabını verdi.

YORUMLAR
500
Dursun Özbek: 'Finansal yapıya dikkat ederek transfer yapacağız' Dursun Özbek: 'Finansal yapıya dikkat ederek transfer yapacağız' Dursun Özbek: Cemal Bey asli görevine daha iyi odaklanacak Dursun Özbek: Cemal Bey asli görevine daha iyi odaklanacak

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz - Son Dakika


Son Dakika
13:55 İstanbul Valiliği, yılbaşında alınacak önlemleri açıkladı
13:53 Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz
13:28 Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor! Atiba Hutchinson, sezon sonu yeşil sahalara veda ediyor
13:10 "Kocama hizmet etmem" diyen Esra Sönmezer'den çok konuşulacak yatak çıkışı: Aynı yatakta uyumam
12:57 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: 6'lı masada gündem seçime iki adayla gitmek
12:49 Şanlıurfa'daki yol yapım çalışmasında feci kaza: Silindirin altında kalan işçi yaşamını kaybetti
12:36 TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
12:16 Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi
12:10 Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
13:07 Serel Yereli, leopar desenli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 14:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak transfer açıklaması: Detay vermek istemiyorum, ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement