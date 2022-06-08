Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı

08.06.2022 10:58

10 yıl önce kardeşinin eşiyle yasak ilişkisinin ortaya çıkması ile çok tartışılan Manchester United'ın efsane futbolcusu Ryan Giggs, şu sıralar ise kadına şiddet davasıyla yargılanıyor. Sansasyonel futbol adamının son görüntüsü ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Ryan Giggs'in kameralara yansıyan son hali çok konuşuldu. Giggs, 2017-2020 yılları arasında 10 yıllık eşinden ayrılıp birlikte olduğu Kate Greville'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmıştı. O dönem tutuklanan Galli oyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı. Eski yıldız oyuncu, yapılan tüm iddiaları yalanlamıştı.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu

YENGESİYLE BİRLİKTE OLMUŞTU

Sansasyonel olayların başrolü Ryan Giggs'in 2011 yılında kardeşi Rhodri'nin eşi Natasha ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından kardeşi Rhodri ve eşi ayrılmıştı.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu

YAŞLI GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dailystar'da yer alan habere göre, eski kız arkadaşına saldırmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmaktan yargılanan ve yargı süreci devam eden Giggs'in yaşlı ve sakallı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte Ryan Giggs'in son hali:

Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu
Dünyaca ünlü eski futbolcunun yengesiyle yasak ilişkisi ortaya çıkmıştı! Son hali gündeme oturdu
Görüntü: Umbler Pictures-Splashnews
Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
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Ryan Giggs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı - Son Dakika


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