Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı

Ryan Giggs'in kameralara yansıyan son hali çok konuşuldu. Giggs, 2017-2020 yılları arasında 10 yıllık eşinden ayrılıp birlikte olduğu Kate Greville'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmıştı. O dönem tutuklanan Galli oyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı. Eski yıldız oyuncu, yapılan tüm iddiaları yalanlamıştı.

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Sansasyonel olayların başrolü Ryan Giggs'in 2011 yılında kardeşi Rhodri'nin eşi Natasha ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından kardeşi Rhodri ve eşi ayrılmıştı.

YAŞLI GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dailystar'da yer alan habere göre, eski kız arkadaşına saldırmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmaktan yargılanan ve yargı süreci devam eden Giggs'in yaşlı ve sakallı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte Ryan Giggs'in son hali: