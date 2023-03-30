Trabzonspor'da şok ayrılık! Yıldız futbolcu Brezilya yolcusu

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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon isteneni veremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollar ayrıldı. Böylelikle yeni sezon için yapılanmaya başlayan bordo mavililerde futbolcu bazında ilk ayrılık gerçekleşti.

HUGO'NUN TRABZONSPOR KARNESİ

31 yaşındaki savunmacı bordo mavili takımda 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık net 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.

HUGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo-mavili ekiple bu sezon toplamda 31 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atarken takımı adına asist katkısı sağlayamadı.