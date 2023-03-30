Trabzonspor'da şok ayrılık! Yıldız futbolcu Brezilya yolcusu - Son Dakika
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Trabzonspor'da şok ayrılık! Yıldız futbolcu Brezilya yolcusu

30.03.2023 11:36

Sonraki sezonun hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollarını ayırma kararı aldı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya temsilcilerinden Bahia ile anlaşmaya vardı. Bu sezon istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan deneyimli stoper, Bordo-Mavili ekipte 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon isteneni veremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollar ayrıldı. Böylelikle yeni sezon için yapılanmaya başlayan bordo mavililerde futbolcu bazında ilk ayrılık gerçekleşti.

HUGO'NUN TRABZONSPOR KARNESİ

31 yaşındaki savunmacı bordo mavili takımda 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık net 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.

Trabzonspor'da deprem! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

HUGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo-mavili ekiple bu sezon toplamda 31 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atarken takımı adına asist katkısı sağlayamadı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da şok ayrılık! Yıldız futbolcu Brezilya yolcusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da şok ayrılık! Yıldız futbolcu Brezilya yolcusu - Son Dakika
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