Yeni Güreş Hakem Kurulu Açıklandı

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kurulda yer alan isimler şöyle:

Gürhan Yücel (Başkan), Mehmet Tuncer (Başkan vekili), Levent Şen, Yusuf Sadri Kishalı, Tarık Erdem, Serkan Topbaş (Sekreter), Abdullah Polat.

Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ise federasyonda başkan danışmanı ve hakem işleri koordinatörü olarak görev yapacak.