Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı

05.04.2022 11:56
Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı

Yeni Kıranardıspor 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Yeni Kıranardıspor 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme B Grubu lideri Yeni Kıranardıspor hafta sonu oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u 3-1 mağlup etti. B Grubunda ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Yeni Kıranardıspor liderlik koltuğunda oturuyor. Sezona 5-2'lık Kayseri İdman Yurdu galibiyeti ile başlayan Yeni Kıranardıspor ikinci maçında Kocasinan Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü maçında Argıncık Esnafspor'u yenen Yeni Kıranardıspor ilk üç maçı mağlubiyet almadan kapattı. 3 maçta rakip filelere 9 gol atan Yeni Kıranardıspor kalesinde 4 gol gördü. Rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Yeni Kıranardıspor ligin 4.haftasında Sindelhöyükspor ile 3 puan mücadelesi verecek. - KAYSERİ

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Kayseri, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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