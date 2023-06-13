Depremin vurduğu şehrin takımı olan Yeni Malatyaspor, 2021-22 sezonunda da ligden çekilme kararı alabilir

Deprem felaketi nedeniyle 2022-23 sezonunda ligden çekilen Yeni Malatyaspor, önümüzdeki sezon için de aynı karar için TFF'ye başvurma kararı aldı.

"FUTBOLCULAR MALATYA'YA GELMEKTE TEDİRGİN"

Malatyaspor'un geleceği hakkında konuşan basın sözcüsü Sinan Altıntop, "Şu an bu zorlu süreçleri atlatıp ileride daha güzel günlere ilerlemek için mücadele ediyoruz. Bu süreçte futbolcularımızı başka kulüplere kiralık olarak göndermiştik. Şu an futbolcu kardeşlerimizin Malatya'ya gelme konusunda biraz tedirginlikleri var. Bu tedirginlikleri barınacak yer, çocuklarının eğitim problemi ve hayatlarına devam etmesi konusuyla ilgili çekinceleri olduklarını söylüyorlar. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Şu an yönetim olarak ligden çekilme gibi bir düşüncemiz var bunu da federasyona bildirme aşamasındayız. İkili görüşmelerimizi gerçekleştirdik, başvurumuzu yapacağız" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ TAKIMIN LİGDEN ÇEKİLMESİ"

Ayrıca kadroda yer alan önemli futbolcuların sözleşmelerinin biteceğine dikkati çeken Altıntop, "Transfer yasağımızın da olmasından dolayı, bir bütçe hazırladık. Ligde kalıp kalmama noktasında kadromuzun yetersiz olacağından dolayı ligden çekilme düşüncemiz var. Takımı ligden çekip, ayırdığımız bütçe ve şehrin dinamikleriyle bir araya gelerek transfer tahtasını açmak istiyoruz. Şu an bütün önceliğimiz takımın ligden çekilmesi ve lig için harcanacak bütçeyi transfer tahtasının açılması için kullanacağız" ifadelerini kullandı.