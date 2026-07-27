Yeni Malatyaspor 2026-2027 Sezonunda Oynamayacak - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor 2026-2027 Sezonunda Oynamayacak

Yeni Malatyaspor 2026-2027 Sezonunda Oynamayacak
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Malatya Yeşilyurt ve Yeni Malatyaspor arasında, 2026-2027 sezonunda müsabakalara katılmama kararı alındı.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak karar alındı.

Malatya futbolunda yeni sezon öncesi önemli bir karar alındı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor yönetimleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kararın şehrin mevcut şartları ve Malatya futbolunun ortak menfaatleri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu adımın Malatya futbolunun yeniden güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve şehrin profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden futbolcular arasından kariyerini Malatya Yeşilyurt Spor'da sürdürmek isteyen isimlerin, kulübün sportif planlaması ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, süreç boyunca uzlaşmacı yaklaşım sergileyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın Malatya ve Malatya futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Yeni Malatyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor 2026-2027 Sezonunda Oynamayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor 2026-2027 Sezonunda Oynamayacak - Son Dakika
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