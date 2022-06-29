Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak

29.06.2022 00:57
Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak

Spor Toto 1. Lig'e düşen ve kadrosu büyük ölçüde dağılan Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'e düşen ve kadrosu büyük ölçüde dağılan Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak. Sözleşmesi devam eden Teknik Direktör Cihat Arslan önderliğinde toplanacak takımda belirsizlik hakim.

Spor Toto Süper Lig'e 6 yıl aradan sonra veda eden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen seçimli kongrede başkanlığa salonda dahi bulunmayan Aziz Ayboğa'nın seçilmesi ile birlikte şimdi gözler yeni transfer dönemine çevrildi. Başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede, tek aday olan Kamil Göksu'nun adaylıktan çekilmesi ile son anda oluşturulan listeyle kulübün başına geçen Ayboğa'nın, İstanbul'da takımın geleceği ile ilgili görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, takım ise Spor Toto 1. Lig hazırlıklarına başlamak üzere 30 Haziran'da Malatya'da toplanacak.

Sözleşmesi sona eren ve devam eden oyuncular

Geçtiğiniz sezon sonuna doğru takımın başına getirilen Teknik Direktör Cihat Arslan'ın sözleşmesi devam ederken, yeni sezon hazırlıkları için toplanacak olan takıma transfer yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Ganalı golcü Benjamin Tetteh ile Mustafa Eskihellaç'ın takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılırken, alt yapıdan alınan genç oyuncular ile kiralıktan dönen 11 oyuncunun da kamp kadrosunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Yeni Malatyaspor ile sözleşmeleri devam eden oyuncular ise şu şekilde:

"Ersan Yaşa, Hagi Osman, Nuri Fatih Aydın, Atakan Müjde, Mallan, Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Philip Awuku, Oytun Özdoğan, Abdulsamed Damlu, Berat Yaman, Tetteh ve Mustafa Eskihallaç."

30 Haziran 2022 tarihi itibariyle kulüple sözleşmesi sona erecek olan oyuncular da şöyle:

" Ertaç Özbir, Eyüp Türkaslan, Murat Akşit, Campi, Barış Başdaş, Karim Hafez, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Donsah." - MALATYA

YORUMLAR
500
Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak Sağlık Çalışanları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da İş Bırakma Eylemi Yapacak Sağlık Çalışanları 30 Haziran ve 1 Temmuz'da İş Bırakma Eylemi Yapacak
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:06:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, 30 Haziran'da top başı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement