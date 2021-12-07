Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde A.Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, sahasında pazar günü saat 16.00'da karşı karşıya geleceği Alanyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Antrenmanlarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren sarı-siyahlı ekip, Marius Sumudica gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile çalışmalarına devam etti. - MALATYA