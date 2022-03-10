Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

10.03.2022 16:30
Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Malatya temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda İzmir temsilcisi Altay ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Adana Demirspor galibiyeti ile moral depolayan Doğu Anadolu ekibi, küme düşme potasındaki rakibi Altay'ı mağlup ederek hem rakibine yaklaşmak hem de ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etmek istiyor.

İki ekip şu ana kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, Altay'ın rakibine karşı kazanamadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak
Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak
Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak - Son Dakika


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