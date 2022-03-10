Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.03.2022 14:36
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Altay'ın hata lüksü yok Altay'ın hata lüksü yok Yeni Malatyaspor'un Altay deplasmanını eski yöneticisi karşılayacak Yeni Malatyaspor'un Altay deplasmanını eski yöneticisi karşılayacak

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Altay, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:42:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement