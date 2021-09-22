Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.
Kaynak: AA
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