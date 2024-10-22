Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetimindeki antrenmanda pas çalıştı.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor Antrenmanlara Başladı - Son Dakika
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