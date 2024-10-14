Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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