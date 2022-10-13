Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.10.2022 16:57
Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1.Lig'in 9. Haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1.Lig'in 9. Haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

16 Ekim Pazar günü saat 13: 30'da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Geride kalan 8 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Doğu Anadolu ekibi Bandırmaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken, takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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