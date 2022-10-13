16 Ekim Pazar günü saat 13: 30'da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Geride kalan 8 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Doğu Anadolu ekibi Bandırmaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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