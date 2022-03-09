Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor

09.03.2022 00:57
Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları tam gaz sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları tam gaz sürüyor. Yeni Teknik Direktör Cihat Arslan ile ilk maçta 3 puan alan sarı siyahlılar bu haftada galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Orduzu Nurettin Soykan Tesislerinde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde idmana çıkan futbolcular uzun bir aradan sonra gelen galibiyet sonrası bu hafta da 3 puan almak istiyor. Oldukça neşeli geçen antrenmanda, eksik futbolcu bulunmazken golcü isim Tetteh takımdan ayrı düz koşu çalışması yaptı. Yeni Malatyaspor'un Fransız oyuncusu Mounir Chouiar, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cihat Arslan'ın takımın başına gelmesi ile birlikte iyi bir hava yakalandığını ifade eden Chouiar, "Hocanın gelmesi ile mantalite olarak kendimize geldik ve Adana Demirspor karşısında bunu da performansımız ile gösterdik. Galibiyet sarhoşluğu gibi bir şey yaşamak istemiyoruz. Bu kazandığımız 3 puanla çıkışa geçmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi konsantre olabilmek için aslında bu 3 puanı kullanmamız lazım. Kendimizi motive etmek için aynı disiplinle oynamamız lazım. Diğer maçlarda da iyi oynamış olabiliriz ama bir şansızlığımız vardı, bu maçla birlikte şansımızın da döndüğünü umut ediyoruz. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı haftalarda çok üzgün olduğunu da ifade eden Chouiar, "Ben kendim için değil takım için oynuyorum. Bu maçta da bunu göstermek istiyordum. Bu şekilde kendimi takıma yardım ettiğimi düşünüyorum, mutluyum bu motivasyonla alakalı" diye konuştu.

Adana Demirspor karşısında 17 haftadan sonra aldıkları 3 puanın kendilerini motive ettiğini ve umut verdiğini ifade eden Chouiar, "Bu galibiyet bize iyi bir takım olduğumuz umudunu verdi. Haftalar sonra gelen bu 3 puan bizim çıkışımız olacak. Kendi içimizde arkadaşlar arasında konuşurken Adana Demirspor'u yendiysek demek ki bütün maçları da yenmesek de zorlayabiliriz diyoruz. Diğer takımlar buraya geldiği zaman da korkarak karşımızda oynayabilir. Bu maçları alacağız diye kendimizi motive ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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