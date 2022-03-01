Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

01.03.2022 16:40
Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

Süper Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi.

Süper Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi.

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve küme düşme potasında yer alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldıktan sonra takım kaptanı Adem Büyük'e Futbol Sorumluluğu görevi verilerek takımın başına getirilmişti. Büyük'ün de bu görevinden kısa sürede ayrılması üzerine Yeni Malatyaspor, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Teknik Direktör Cihat Aslan ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

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Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı

Süper Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi - Son Dakika


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