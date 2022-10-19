Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

19.10.2022 19:14

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un sağ kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz, ligin 10. haftasında konuk edecekleri Göztepe maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un sağ kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz, ligin 10. haftasında konuk edecekleri Göztepe maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, ligin 10. haftasında 23 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Doğukan Emeksiz, Bandırmaspor deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Takım olarak iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını dile getiren Emeksiz, galibiyet sonrasında morallerinin iyi olduğunu belirtti.

Göztepe karşısına puan için çıkacaklarını dile getiren Emeksiz, şöyle konuştu:

"İçeride oynuyoruz. Taraftarımızın da etkisiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz kümede kalmak değil yukarılara, üst sıralara oynamak. Oynadığımız oyun ortada, rakiplere karşı kurduğumuz üstünlüğümüz ortada. Açıkçası ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Başaracağımıza da inanıyorum. Play-off potasına girmek istiyoruz."

Kaynak: AA
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Yeni Malatyaspor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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