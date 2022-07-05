Süper Lig'e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1.Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlık kampını sürdürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'da hazırlık kampı devam ediyor - Son Dakika

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