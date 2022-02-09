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Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

09.02.2022 21:54
Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulübün Mehmet Karakuş, operasyon geçiren futbolcu Stevie Mallan ve sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Sporcumuz Stevie Mallan, L4-L5 lomber disk hernisi (bel fıtığı) nedeniyle operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca Antalya kampında sakatlanan Benjamin Tetteh'in tedavisi olumlu seyirde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Yeni Malatyaspor, Mehmet Karakuş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor - Son Dakika
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