Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-siyahlı kulübün Mehmet Karakuş, operasyon geçiren futbolcu Stevie Mallan ve sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.
Karakuş, "Sporcumuz Stevie Mallan, L4-L5 lomber disk hernisi (bel fıtığı) nedeniyle operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca Antalya kampında sakatlanan Benjamin Tetteh'in tedavisi olumlu seyirde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor - Son Dakika Spor