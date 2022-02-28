Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu üyesi Yalçınkaya görevinden affını istedi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu üyesi Yalçınkaya görevinden affını istedi

28.02.2022 16:09
Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu üyesi Yalçınkaya görevinden affını istedi

Yeni Malatyaspor Kulübünde yönetim kurulu üyesi Aziz Yalçınkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği bildirildi.

Yeni Malatyaspor Kulübünde yönetim kurulu üyesi Aziz Yalçınkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği bildirildi.

Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Aziz Yalçınkaya, sağlık sorunlarından dolayı görevinden affını istemiştir. Aziz Yalçınkaya'ya kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dileriz." ifadesi kullanıldı.

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Yeni Malatyaspor, Medya, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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