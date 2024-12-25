YENİ Malatyaspor Kulübü, 25 yaşındaki kaleci Abdulsamet Damlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle, sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bugüne kadar Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'dan Abdulsamet Damlu ile Ayrılık - Son Dakika
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