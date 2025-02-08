Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a 7-0 Mağlup - Son Dakika
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Spor

Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a 7-0 Mağlup

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Uçkun, kulübün sorunlarına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

08.02.2025 18:17
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Trendyol 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 7-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun açıklamalarda bulundu. Son iki haftada üst üste ağır yenilgiler aldıklarını belirten Uçkun, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara dikkat çekerek, yetkililerin gerekli adımları atmamasını eleştirdi. Takımın yaşadığı zorlukları daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Uçkun, "Ancak ne yazık ki bu sorunlara bir çözüm üretilmedi. Bu talepler, şahsi beklentiler değil, Yeni Malatyaspor ve Malatya futbolu için önemli konulardı. Ancak yetkili ve etkili kesimler bu durumu görmezden geldi" dedi.

Yeni Malatyaspor'un içinde bulunduğu durumun sorumluluğunun futbolculara veya taraftara yüklenemeyeceğini belirten Uçkun, "Tüm taraftarlar, bu takımın sahipsiz olduğunu biliyor. Malatya futboluna sahip çıkılmaması düşündürücü ve üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

"Kadro kurmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz"

Sezon başında 11 oyuncunun takımdan ayrıldığını, bazı futbolcuların ise kiralık olarak gönderildiğini söyleyen Uçkun, kadro kurma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Transfer yasağının altyapıyı da kapsadığını hatırlatan deneyimli teknik adam Uçkun, "Şu an elimizde U-19 takımımız var ve A takımıyla birlikte götürmek zorundayız. Bugün yedek kulübesinde sadece 5 oyuncumuz vardı" diye konuştu.

Süper Lig'de Scout olarak çalışan bazı isimlerin, Yeni Malatyaspor'daki oyunculara etik dışı tekliflerde bulunduğunu öne süren Uçkun, "Malatya'nın ekmeğini yemiş bazı kişiler, burada sözleşmesi devam eden futbolcuları başka takımlara yönlendirerek komisyon alıyor. Bunlar Malatya futbolunun ilerlemesini engelliyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un geleceğiyle ilgili belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Uçkun, "Bu takımın eski günlerine dönmesi için kim elini taşın altına koyacak, hep birlikte göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Hakan Kutlu: "Yeni Malatyaspor'un durumu üzücü"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederken, Yeni Malatyaspor'un yaşadığı durumun Türk futbolu adına üzücü olduğunu ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un düştüğü durumun acı verici olduğunu dile getiren Kutlu, "Yeni Malatyaspor gibi önemli bir camianın bu hallere düşmesi Türk futbolu adına üzücü. Yöneticilerin kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Kulüplerin bu duruma düşmemesi adına yasalarla ve kanunlarla yaptırımlar getirilmeli" dedi.

Kutlu, mevcut durumda kulübü yönetenlerin ortada olmadığını savunarak, "Altyapıdan yetişen 17-18 yaşındaki genç futbolcuların üzerine bütün Malatya şehrinin yükü bırakılmış durumda. Hiçbir camiayı bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok" şeklinde konuştu.

"4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik"

Erzurumspor FK'nın son haftalardaki performansını da değerlendiren Kutlu, "Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Ankaragücü, Bandırmaspor, Kocaelispor ve Malatyaspor gibi zorlu rakiplerle oynadık. Bu maçlar bizim için çok önemliydi ve alınan sonuçlar bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.

Kutlu, önlerindeki Gençlerbirliği maçına odaklandıklarını belirterek, "Hedeflerimize ulaşmak için çarşamba günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçını da kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a 7-0 Mağlup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a 7-0 Mağlup - Son Dakika
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