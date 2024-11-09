Yeni Malatyaspor Farklı Mağlup

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Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, skor anlamında bakıldığında her şeyin ortada olduğunu söyleyerek, "Farklı mağlup olduk, böyle olmasını istemezdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 6-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Skor olarak bakıldığında her şeyin ortada olduğunu dile getiren Deniz, "Oyuncularımız gerekli performansı bugün gösteremedi. Üzgünüz. Farklı bir skor oldu. Üzücü olan bir diğer şey, hakemlerin maçın yönetimi anlamında sıkıntıları vardı. O da bizi üzdü. Erken karar verdiler. Bu anlamda maç biraz değişik geçti. Oyuncularımız pozisyon anlamında hatalar yaptı. Farklı mağlup olduk, böyle olmasını istemezdik. Karagümrük takımını da kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL