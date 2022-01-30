Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda futbolcular, dar alanda top kapma ve yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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