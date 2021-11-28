Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MARGARIT: ÖZ GÜVENİMİZ İÇİN BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, bugün çok önemli bir puan aldıklarını belirterek, "Özellikle 3 gün önce Marsilya karşıya oynamış bir takıma karşı. Hafta için antrenmanlarda 5-4-1 sistemine çok iyi hazırlandık ve oyuncularımız da buna çok iyi adapte oldu. Oyuncularımızın iyi organizasyonları vardı ve bu maçı aldık. Öz güvenimiz için çok önemliydi bu maç. Sadece 20 santim çizgiyi ihale ettiği için direk kırmızı kart gördü hocamız buna anlam veremiyoruz. Hakemlerde hocaları anlamalı, bizimde maç içinde heyecanımız var coşkumuz var. Hakeme karşı hiç bir saygısızlığımız olmadı, hiçbir protestomuz olmadı. Buna rağmen 20 santim çizgiyi ihlal ettiği için direk kırmızı kar gösterdi. Diğer maçlarda başka hocalar da geçiyor ama bunlar sarı kart görüyor. Bu kırmızı kart hocamız için çok ağır oldu. Ayrıca bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da daha çok puanlar alacağız" diye konuştu.SELÇUK İNAN: KAZANMAK İÇİN GEREKEN BÜTÜN POZİSYONLARI YAKALADIK

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, vefat eden eski başkanları Mustafa Cengiz'in ailesine ve camialarına başsağlığı dileyerek, çok üzgün olduklarını söyledi. İnan, maçla ilgili söylemek istediği şey olduğunu kaydederek, "Bugün buraya geldim. Çok üzgünlerdi. Gönül isterdi ki aslında oyunla ilgili konuşmak artık o bir klasik haline geldi. Sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bizi de buna mecbur ediyorlar açıkçası ben sadece bir şeye değinmek istiyorum bugün hakemle ilgili son dakikalarda attığımız golü önce hakem veriyor. ben de çok yakındım dördüncü hakeme ve gittim dördüncü hakeme neden golü verdikten sonra iptal etti diye sordum. Bana yukarıdan haber bekliyor dedi vardan ama ben aslında doğrusunu biliyorum bunu hocamla da paylaştım içerde kurallarda vardan bir karar verdikten sonra var hakemi genelde karışmıyor. Ufak tefek şeylerde hakem de bunu biliyor. Gol verseydi eğer vardan çağrılmayacaktı ki, zaten var yok gibiydi. Çağrılmayacağını bildiği için aslında verdiği golü tekrardan iptal etti. Aslında bu niyet bizi çok üzmeye başladı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum çünkü yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. Orada varın çağırmaması da hepimizi hayretlere düşürdü çok üzgünüz gerçekten ben hiç aslında hakem konuşmak istemiyordum ama canımı çok acıttı. Çünkü bütün oyuncularımız içerde o kadar üzgündü ki ve herkes sadece hakemi konuşuyor biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık aslında diğer takımlarda bundan şikayetçi evet destek vermemiz lazım diyoruz ama bazen de kötü niyet hissettiğiniz zaman çok üzülüyorsunuz sizin canınızı acıtıyor. Onun dışında evet aslında istediğimiz oyunu belki tamamıyla sahaya yansıtamadık ama gene de kazanmak için gereken bütün pozisyonları yakaladık sonuçlandıramadık bunun için de çok üzgünüz" dedi.