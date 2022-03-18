Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

18.03.2022 16:10
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Futbolcular, yoğun kar yağışı altında çeşitli çalışmalar yaparak, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın 13.30'daki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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