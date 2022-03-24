Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

24.03.2022 18:40
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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