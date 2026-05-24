Yeni Malatyaspor Olağanüstü Kongresi Yapıldı

Yeni Malatyaspor, olağanüstü seçimli genel kurulunu bugün gerçekleştirdi.

TFF kararıyla 3.Lig'e düşürülmesi tescillenen Yeni Malatyaspor (YMS) bugün olağanüstü kongreye gitti. YMS İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Aksoğan başkanlığında sunulan listede yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarında görev alacak isimler belli oldu.

Genel kurulda, yönetim kurulu asil listesinde Av. Bora Özkan, Ahmet Ufuk İlhan, İbrahim Yalçınkaya, Av. Metehan Özhan, Ahmet Karadağ, Hakan Turtay ve Erkan Çetinkaya yer aldı.

Denetim kurulu asil üyeleri Av. Zülfikar Yasan, Av. Abdulkadir Çağlar ve Hulki Ergül'den oluşurken; sicil kurulu asil üyeliklerine Sinan Şire, Kemal Açıkgöz, Necmettin Karakaş, Bedri Selçuk ve Okan Güler seçildi.

Disiplin kurulu asil listesinde ise Ali Aydın, Levent Şavata, Şevki Mol, Yüksel Korkmaz ve Sait Nursi Yalçınkaya yer aldı. - MALATYA