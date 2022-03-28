Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan takıma katılmayan oyunculara sitem Açıklaması - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan takıma katılmayan oyunculara sitem Açıklaması

28.03.2022 18:31
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan takıma katılmayan oyunculara sitem Açıklaması

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Tabii bu biraz çalışma noksanlığını beraberinde getirdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "İznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Tabii bu biraz çalışma noksanlığını beraberinde getirdi. Kulüp bununla ilgili gerekli önlemleri alıp, noterle gerekli yaptırımları muhakkak yapacaktır. Halen daha 4 oyuncumuz gelmedi ama kalanlarla çalışıyoruz." dedi.

Malatya temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Arslan, önemli bir rakiple karşılaşacaklarını ifade etti.

Medipol Başakşehir'in zengin bir kadroya sahip olduğunu aktaran Arslan, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Milli takım arasında diğerleri eksiklerini giderdi ama biz bu arayı çok iyi geçiremedik." dedi.

Takımdaki problemlerin sürdüğünü bildiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncular, yabancıların çoğunluğu Gaston Campi ve Philip Awuku haricinde kendi izinlerini kullandılar. Bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Tabii bu biraz çalışma noksanlığını beraberinde getirdi. Kulüp bununla ilgili gerekli önlemleri alıp, noterle gerekli yaptırımları muhakkak yapacaktır. Halen daha 4 oyuncumuz gelmedi ama kalanlarla çalışıyoruz."

Cihat Arslan, 19 yaş altı takımından oyuncular aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok fazla gün var. En iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Kaliteli bir lig oynanıyor. Bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalarda iki takım haricinde genelde üst grubu ilgilendiren ama Rize ve Giresun ile de alt tarafı ilgilendiren maçlar oynayacağız. Kendimiz için olmasa bile bu ligin adaleti açısından ortaya direnç koymamız gerekiyor. Antrenman eksiği beni korkutuyor. İnşallah bunları giderip, lige oyun anlamında pozitif bir geri dönüş yapmamız lazım."

"Burada başımız dik mücadele etmemiz lazım"

Cihat Arslan, kalan maçlarının iyi geçmesi için uğraştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hafta sonu da gidip kiralık oyuncularımızı hem izliyorum hem de izlettiriyoruz. Bu takımın seviye kaybettiği belli ama biz mücadelemizi devam ettirelim. Futbola ve işimize olan saygımızdan dolayı bu sahada en iyi şekilde çalışmamız lazım. Bir de kaybedersek bile seneyi nasıl kazanabilirize döndürmemiz lazım. Bunun da hamleleri olması gerekiyor, bu da sahada verdiğiniz mücadeleyle olur. Malatya şehri 'bu benim takımım, düşse bile ben bu takımın arkasındayım' derse o zaman bir enerji ve sinerji ortaya çıkartabilirsiniz. Biz bunu kaybettik, tekrar ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii ki Altay maçında yaşadığımız hakem faciasının da bunda çok büyük etkisi var. Takım orada çok kırıldı. Kırılınca da milli maç arasında herkes kendine göre bir kenara çekildi ama ben hep söylüyorum, burası bizim meydanımız, buradan çekilme gibi bir derdimiz yok. Bizim sonuna kadar burada başımız dik mücadele etmemiz lazım."

Milli arada Gaziantep FK ile hazırlık karşılaşması yapmayı planladıklarını ancak yeterli futbolcuları olmadığı için maç yapamadıklarını anlatan Cihat Arslan, "Gaziantep benim eski camiam, top oynadım, onlarda da Erol hocadan da özür diliyorum. Bu bizim istediğimiz bir şey değildi, onlara başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan'dan takıma katılmayan oyunculara sitem Açıklaması - Son Dakika


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