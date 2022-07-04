Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Günü çift idmanla tamamlayan sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını kentte sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika