Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

16.07.2022 22:37
Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan ve kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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