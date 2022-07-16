Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan ve kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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