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Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı

01.02.2022 14:28
Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh'in sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Mehmet Karakuş, antrenmanda sakatlanan futbolcu Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde orta derece de yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Karakuş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı - Son Dakika
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