Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor\'dan Ahmet Kağan Malatyalı\'yı transfer etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor'dan 20 yaşındaki sağ bek Ahmet Kağan Malatyalı'yı transfer etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kayserispor'dan sağ bek Ahmet Kağan Malatyalı ile sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Ahmet Kağan Malatyalı" denildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin Malatyalı ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. - MERSİN