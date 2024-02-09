Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor'dan Ahmet Kağan Malatyalı'yı transfer etti - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor'dan Ahmet Kağan Malatyalı'yı transfer etti

Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor\'dan Ahmet Kağan Malatyalı\'yı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Mersin İdmanyurdu, 20 yaşındaki sağ bek Ahmet Kağan Malatyalı'yı Kayserispor'dan transfer etti. Kulüp, Malatyalı ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

09.02.2024 16:24
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor'dan 20 yaşındaki sağ bek Ahmet Kağan Malatyalı'yı transfer etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kayserispor'dan sağ bek Ahmet Kağan Malatyalı ile sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Ahmet Kağan Malatyalı" denildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin Malatyalı ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor'dan Ahmet Kağan Malatyalı'yı transfer etti - Son Dakika


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