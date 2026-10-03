Yeni MHK tamamlanana kadar kupa hakem atamalarını MHK Başkan Vekili ve üyeler yapacak

Yeni MHK tamamlanana kadar kupa hakem atamalarını MHK Başkan Vekili ve üyeler yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyelerinin yapacağını duyurdu. Atamalar geçici olarak bu isimlerce gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu: "Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir".
Kaynak: İHA
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