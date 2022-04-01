Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu - Son Dakika
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Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

01.04.2022 14:41
Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

Eskişehir'de doğa yürüyüşü, motokros ve dağ bisikleti sportif faaliyetleri için yeni rotalar keşfeden milli bisikletçi Gökay Konuk'un son durağı Şarhöyük (Dorlion) kazı alanı oldu.

Eskişehir'de doğa yürüyüşü, motokros ve dağ bisikleti sportif faaliyetleri için yeni rotalar keşfeden milli bisikletçi Gökay Konuk'un son durağı Şarhöyük (Dorlion) kazı alanı oldu.

Eskişehir Bisiklet Topluluğu Takım Kaptanı Gökay Konuk, doğa sporu aktiviteleri için yeni rotalar keşfetmeye devam ediyor. Doğa yürüyüşü, motokros ve dağ bisikleti faaliyetleri için bisikletiyle şehrin bilinmeyen noktalarını gezen Konuk son olarak incelemelere ara verilen Şarhöyük (Dorlion) Kazı Alanı'na ulaştı. Eskişehir'deki ilk yerleşim yeri olarak bilinen Şarhöyük'ün çevresinde bisikletiyle tur atan Konuk, bölgenin dağ bisikleti parkuru olarak değerlendirilebileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu
Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu
Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu

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Eskişehir, Bisiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni rotalar keşfeden millî sporcunun son durağı Şarhöyük kazı alanı oldu - Son Dakika


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