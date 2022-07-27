Yeni sezona İtalya'da hazırlanan Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada Hirving Lozano ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Adana Demirspor, Mario Balotelli 'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. 77. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltı atışıyla Adana ekibi 2-1 öne geçti. 90. dakikada İsmail Çokçalış kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. - İSTANBUL

Son Dakika | Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Napoli: 2 Adana Demirspor: 2 - Son Dakika

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