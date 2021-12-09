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Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK'nın grubu belli oldu - Son Dakika

Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK'nın grubu belli oldu

09.12.2021 15:17
Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK'nın grubu belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nün grubu belli oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nün grubu belli oldu. 18 Aralık'ta başlayacak olan ligde yeşil-siyahlılar A Grubu'nda yer alacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi ve fikstür belli oldu. Kocaeli Kadın FK'nın A Grubu'ndaki rakipleri; 1207 Antalyaspor, Altay, Amed Sportif Faaliyetler, Ankara BŞB. Fomget Gençlik ve Spor, Ataşehir Belediyespor, Beşiktaş, Fatih Vatanspor, Fenerbahçe, Hatayspor, Kdz. Ereğlispor ve Kireçburnuspor oldu. Kocaeli Kadın FK'nın fikstüre göre ilk rakibi Ataşehir Belediyespor olacak. Mücadele, 18 Aralık Cumartesi günü Kocaeli ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

24 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan ligde normal sezon; 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarda ilk 4'e giren takımlar Play-Off; son 4'e kalan takımlar ise Play-Out mücadeleleri oynayacak.

Ligin ilk hafta maçları 18-19 Aralık tarihlerinde oynanacakken devre arası 13-24 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Normal sezonun 4 Mayıs 2022 tarihinde biteceği duyurulurken 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde de Play-Off ve Play-Out maçları oynanacak. Ligin finali ise 11 Haziran 2022'de yapılacak.

"Genç takım olmanın avantajlarını kullanmak istiyoruz"

Çekilen kura sonrası açıklamalarda bulunan Kocaeli Kadın FK Teknik Direktörü Hasan Alemdaroğlu, "Zor bir lig geçecek. Genç bir takımız. Altyapımızdan yetişen oyuncularla oynuyoruz. Öncelikli amacımız zaten oyuncu yetiştirmek üzerine kurulu. Mümkün olduğunca Türk futboluna, milli takımlara kendi oyuncularımızı yetiştirerek katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm takımlarda 5-6 yabancı var. Biz ise kendi altyapımızdan yetişen oyuncularla oynayacağız. Genç takım olmanın avantajlarını kullanmak istiyoruz. Daha çok koşan, mücadele edecek bir takımımız olacak rakiplere nazaran. Hem hafta içi hem hafta sonu maçlar olması bizi olumsuz etkileyebilir. Hafta içi liseye giden sporcularımız var. Hayırlısı olsun, 1.5 yıldan beri ilk defa maça çıkacağız ve heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Gruptaki rakipleri değerlendiren Alemdaroğlu, sezon hedefleriyle ilgili, "Geçen yılın şampiyon takımı Beşiktaş ve bu yıla iddialı giren Fenerbahçe var grubumuzda. Altay gibi, Hatay gibi güçlü takımlar var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön planda olduğunu düşünüyorum. Biz de orta sıralarda konumlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK'nın grubu belli oldu

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Beşiktaş, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni sezon öncesi Kocaeli Kadın FK'nın grubu belli oldu - Son Dakika Spor


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