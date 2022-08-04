Somaspor'da Basatemür iddialı

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Bolu kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kampta 12 gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Burada 4 hazırlık maçı oynadık. Oyun ve mücadele olarak genel anlamda takımımdan memnunum. En önemlisi ciddi sakatlıklar yaşamadan kampı tamamladık. Kadromuz büyük oranda değiştiği için fazlaca hazırlık maçı oynuyoruz" dedi.

KALECİ TUNAY DÖNDÜTransfer çalışmalarını sürdüren Somaspor'da iç transferde kaleci Muharrem Tunay Meral de takıma geri döndü. Sezon başında sözleşmesi bittiği için takımdan ayrılan 27 yaşındaki kaleci ile tekrar anlaşma sağlandı. Burhanettin Basatemür, Tunay'ın takıma dahil olmasıyla transferi büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Belki 1 ya da 2 bölgeye takviye yapılabilir. Takıma iki gün izin verdik. 6 Ağustos Cumartesi günü yeniden hazırlıklara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

- Soma