Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum

09.06.2023 01:15

Real Madrid'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Benzema, Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kulübün sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer" dedi.

Al-Ittihad takımının sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan Benzema, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Benzema, Al-Ittihad takımının stadyumunun "olağanüstü" olduğunu belirterek, "Söylediğim gibi burada çok fazla coşku var" dedi.

"MEKKE ÇOK YAKIN"

" Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu" dile getiren Benzema, Arapça öğrenerek akıcı bir şekilde konuşmak istediğini ifade etti. Benzema, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer." ifadelerini kullandı.

Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum

ANLAŞMA 3 YILLIK

Karim Benzema, yıllığı 200 milyon eurodan 3 sezonluk bir anlaşmaya imzasını attı. Fransız futbolcu 3 yıl için 600 milyon euro kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 5 KEZ KAZANDI

Real Madrid'le toplam 25 kupa kazanan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tam 5 kez zafer yaşadı. Fransız forvet, 2021-22 sezonundaki başarıda adeta takımını tek başına sırtlamış ve "Ballon d'Or" ödülünü kazanmıştı.

Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum
YORUMLAR
500
Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek! Sebebi ise müslüman bir ülke olması Benzema, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek! Sebebi ise müslüman bir ülke olması

Karim Benzema, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum
01:02 Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum
00:48 Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı
00:37 Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı
00:37 Volkan Demirel'den büyük vefa! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızını özel gününde yalnız bırakmadı
00:24 Volkan Demirel'den büyük vefa! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut'un kızını özel gününde yalnız bırakmadı
00:21 Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır
00:12 Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır
00:13 Finali kaybedince hakemi hedef aldı! Bodrumspor teknik direktöründen tuhaf istek
00:00 Finali kaybedince hakemi hedef aldı! Bodrumspor teknik direktöründen bir garip çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 02:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni takımı tüm dünyayı şaşırttı! Ronaldo'nun peşinden giden Benzama konuştu: Mekke çok yakın, kendimi iyi hissediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement