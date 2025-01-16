Yeni Teknik Direktörler Göreve Başladı

Spor

Türkiye Güreş Federasyonu, Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Efraim Kahraman'ı, Serbest Güreş Milli Takımı'nın başına ise İshak İrbaikhanov'u getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman'ın yardımcılıklarını Hakkı Gürel, Ayhan Sucu ve Namık Korkmaz yapacak.

Serbest Güreş Milli Takımı'nda ise İshak İrbaikhanov'un antrenör ekibinde Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Batuhan Demirçin ve Servet Coşkun yer alacak.

Taha Akgül başkanlığındaki Türkiye Güreş Federasyonu, daha önce Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın başına da Muttalip Yerlikaya'yı getirmişti.