Hollanda devi Feyenoord, gelecek sezon için takıma katılan yeni transferleri için görkemli bir şova imza attı.
Feyenoord, düzenlenen organizasyonla birlikte yeni transferlerini helikopterle stadyumun ortasına indirdi. Tribünlerde binlerce Feyenoordlu yer alırken, İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra başta olmak üzere diğer yeni transferler Gonçalo Borges, Sem Steijn ve Luciano Valente alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı. Feyenoord, o anları "eşi benzeri görülmemiş gelenek" sözleriyle paylaştı.
Yaklaşık 3 saat süren şovda çeşitli sanatçılar yer alırken, çocuklar için özel eğlence alanları da oluşturuldu. Feyenoord'un düzenlediği bu organizasyon dünya basınında da geniş yankı buldu.
Son Dakika › Spor › Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var - Son Dakika
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