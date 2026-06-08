Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor

Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası\'na Katılıyor
08.06.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda, 1982'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacak, grup aşamasında zorlu rakipler var.

1982 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeni Zelanda, 2010'da İtalya, Slovakya ve Paraguay ile karşı karşıya gelmiş ancak eleme turlarına kalamamıştı.

Takım 2026 turnuvasının grup aşamasında Belçika, Mısır ve İran ile karşılaşacak.

Braintree Town'ın savunma oyuncusu Tommy Smith, Nottingham Forest'ın forveti Chris Wood ile birlikte Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Dizinden ameliyat gerektiren bir sakatlık nedeniyle Nisan ayına kadar altı ay sahalardan uzak kalan Wood, 26 kişilik kadronun kaptanlığını üstlenecek.

Otuz altı yaşındaki Smith, 16 yıl önce Yeni Zelanda'nın son Dünya Kupası katılımında takımın üç grup maçında ilk 11'de yer almıştı, ancak 2024'ten bu yana milli takımda forma giymemişti.

Smith ve Wood, iki Dünya Kupası'nda da forma giyen ilk Yeni Zelandalılar olacak.

Yeni Zelanda Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, Bournemouth'tan kiralık), Michael Woud (Auckland FC).

Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Orta saha: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Forvetler: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

Kaynak: BBC

Yeni Zelanda, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 14:01:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.