Yenilenen Tavşancıl Spor Salonu kapılarını açtı

Dilovası Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Tavşancıl Kapalı Spor Salonu; fitness, pilates ve masa tenisi ekipmanlarıyla hizmete açıldı. Modern ve konforlu alanlarıyla dikkat çeken tesis, sağlıklı yaşamı destekleyen yapısıyla vatandaşlara sporla iç içe, aktif ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

Tesisin kullanım planlaması kapsamında salonun salı ve perşembe günleri kadınlara özel hizmet vereceği belirtildi. Bu uygulamayla kadınların spora daha rahat erişimi hedefleniyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yenilenen tesisle ilgili yaptığı açıklamada, gençliğe ve spora verdikleri önemi vurgulayarak, "Gençliğimizin sağlıklı, aktif ve sporla iç içe yetişmesi bizim en büyük önceliklerimizden biridir. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz. Bu tür yatırımlarla geleceğimiz olan gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Yenilenen Tavşancıl Kapalı Spor Salonu'nun sadece fiziksel bir tesis değil, aynı zamanda sosyal birlikteliği güçlendiren bir alan olacağını ifade eden Ömeroğlu, sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. - KOCAELİ