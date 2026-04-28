Yenilenen Tavşancıl Spor Salonu kapılarını açtı

28.04.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
Dilovası Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Tavşancıl Kapalı Spor Salonu; fitness, pilates ve masa tenisi ekipmanlarıyla hizmete açıldı. Modern ve konforlu alanlarıyla dikkat çeken tesis, sağlıklı yaşamı destekleyen yapısıyla vatandaşlara sporla iç içe, aktif ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

Tesisin kullanım planlaması kapsamında salonun salı ve perşembe günleri kadınlara özel hizmet vereceği belirtildi. Bu uygulamayla kadınların spora daha rahat erişimi hedefleniyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yenilenen tesisle ilgili yaptığı açıklamada, gençliğe ve spora verdikleri önemi vurgulayarak, "Gençliğimizin sağlıklı, aktif ve sporla iç içe yetişmesi bizim en büyük önceliklerimizden biridir. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz. Bu tür yatırımlarla geleceğimiz olan gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Yenilenen Tavşancıl Kapalı Spor Salonu'nun sadece fiziksel bir tesis değil, aynı zamanda sosyal birlikteliği güçlendiren bir alan olacağını ifade eden Ömeroğlu, sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. - KOCAELİ

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Advertisement
